Кулеба: Украина серьезно относится к "ядерному мышлению" США, но стала жертвой в 1994-м

Глава МИД заявил, что Украина серьезно относится "к ядерным аргументам в американском мышлении", и потому бурные разговоры "всегда были взвешенными"

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с опасением ядерной эскалации со стороны России осенью 2022 года и подчеркнул, что Украина очень серьезно относится к "ядерным аргументам в американском мышлении". Однако он также акцентировал в интервью журналу Foreign Affairs, что Украина уже "стала жертвой этого мышления в 1994 году".

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21 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и намекнул на возможность применения ядерного оружия против Украины.

Позже Государственный департамент США отреагировал на эти заявления и подчеркнул, что в случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими". Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы Путина нужно воспринимать "очень серьезно".

Комментируя эти события и общение с американскими союзниками, Кулеба отметил, что это был "очень осторожный разговор на украинской площадке".

Он также акцентировал, что украинская сторона очень серьезно относится к "ядерным аргументам в американском мышлении", и поэтому бурные разговоры о российской ядерной угрозе "всегда были очень взвешенными и рациональными, и в них не было никакой эмоции". Сейчас ситуация отличается от прошлогодней, отметил министр.

"Мы полностью осознаем важность теории или доктрины ядерного сдерживания в том, как мыслят американские политики, которые принимают решения", – отметил он.

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В то же время глава МИД напомнил, Украина "стала жертвой этого мышления в 1994 году", когда Соединенные Штаты и РФ "сговорились за спиной Украины, чтобы лишить Украину ее ядерного арсенала".

"Причина, почему Россия это делала, была простой: они хотели разоружить Украину и лишить нас мощнейшего инструмента защиты нашей независимости и сдерживания российских ядерных угроз и военных угроз", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что причиной того, почему США сделали это, является доктрина ядерного сдерживания, так как, по его словам, Украина была самой дружественной страной для США и "до сих пор остается таковой, поскольку не представляла никакой угрозы для них".

"Выбор, который Соединенные Штаты тогда поставили перед Украиной, был таким: либо отказаться от ядерного арсенала, либо стать приоритетом в международных отношениях, подобным Северной Корее", – акцентировал глава МИД.

СПРАВКА. 14 января 1994 года лидеры Украины, США и России подписали совместное заявление о намерениях вывезти из Украины все ядерное оружие. Будапештский меморандум ("Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия") заключили через 11 месяцев, 5 декабря 1994 года. По этому документу Украина должна была ликвидировать все ядерное оружие на своей территории. В то же время США, Россия и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также утверждалось, что "никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины". Также все страны сказали, что будут проводить "консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос относительно этих обязательств". 14 января 1994 года лидеры Украины, США и России подписали совместное заявление о намерениях вывезти из Украины все ядерное оружие. Будапештский меморандум ("Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия") заключили через 11 месяцев, 5 декабря 1994 года. По этому документу Украина должна была ликвидировать все ядерное оружие на своей территории. В то же время США, Россия и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также утверждалось, что "никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины". Также все страны сказали, что будут проводить "консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос относительно этих обязательств".

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters. Позже, 14 июня, Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

20 января 2024 года диктатор Беларуси заявил, что получил от РФ ядерные ракеты для комплекса "Искандер". Народный депутат от Слуги народа Чернев тогда заявил, что это может свидетельствовать о возможном намерении Москвы атаковать Польшу и Литву в будущем.

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