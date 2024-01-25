Кулеба: Украина серьезно относится к "ядерному мышлению" США, но стала жертвой в 1994-м
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с опасением ядерной эскалации со стороны России осенью 2022 года и подчеркнул, что Украина очень серьезно относится к "ядерным аргументам в американском мышлении". Однако он также акцентировал в интервью журналу Foreign Affairs, что Украина уже "стала жертвой этого мышления в 1994 году".
21 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и намекнул на возможность применения ядерного оружия против Украины.
Позже Государственный департамент США отреагировал на эти заявления и подчеркнул, что в случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими". Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы Путина нужно воспринимать "очень серьезно".
Комментируя эти события и общение с американскими союзниками, Кулеба отметил, что это был "очень осторожный разговор на украинской площадке".
Он также акцентировал, что украинская сторона очень серьезно относится к "ядерным аргументам в американском мышлении", и поэтому бурные разговоры о российской ядерной угрозе "всегда были очень взвешенными и рациональными, и в них не было никакой эмоции". Сейчас ситуация отличается от прошлогодней, отметил министр.
"Мы полностью осознаем важность теории или доктрины ядерного сдерживания в том, как мыслят американские политики, которые принимают решения", – отметил он.
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В то же время глава МИД напомнил, Украина "стала жертвой этого мышления в 1994 году", когда Соединенные Штаты и РФ "сговорились за спиной Украины, чтобы лишить Украину ее ядерного арсенала".
"Причина, почему Россия это делала, была простой: они хотели разоружить Украину и лишить нас мощнейшего инструмента защиты нашей независимости и сдерживания российских ядерных угроз и военных угроз", – подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что причиной того, почему США сделали это, является доктрина ядерного сдерживания, так как, по его словам, Украина была самой дружественной страной для США и "до сих пор остается таковой, поскольку не представляла никакой угрозы для них".
"Выбор, который Соединенные Штаты тогда поставили перед Украиной, был таким: либо отказаться от ядерного арсенала, либо стать приоритетом в международных отношениях, подобным Северной Корее", – акцентировал глава МИД.
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- 20 января 2024 года диктатор Беларуси заявил, что получил от РФ ядерные ракеты для комплекса "Искандер". Народный депутат от Слуги народа Чернев тогда заявил, что это может свидетельствовать о возможном намерении Москвы атаковать Польшу и Литву в будущем.
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