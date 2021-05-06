Кулеба заявил, что годы президентства Трампа были "трудными временами" для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что годы работы администрации Белого дома при 45-ом президенте США Дональде Трампе были "трудными временами" для Украины. Об этом он сказал в интервью CNN.

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"Это было трудное время, и в тот момент мы все были сосредоточены на одном на сохранении поддержки обеих партий в Соединенных Штатах", – сказал Кулеба.

Он отметил, что усилия властей Украины и дальше будут направлены на улучшение отношений как с демократами, так и с республиканцами. Это будет гарантировать, что отношения между США и Украиной будут на более прочной основе, считает министр.

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Говоря о следственных действиях в США против соратника Трампа Рудольфа Джулиани, Кулеба отметил, что Украина будет "открыта для оказания помощи" по любому запросу ФБР, поскольку стране "нечего скрывать".

По его словам, действия Джулиани поставили под угрозу отношения между Киевом и Вашингтоном.

"Мы сделали все возможное, чтобы избежать ловушки и сохранить эту двухпартийную поддержку со стороны Соединенных Штатов", – добавил министр.

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Станислав Стороженко

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