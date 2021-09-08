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Легионеры из России в сборной. Министр спорта не определился с позицией по этому вопросу

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 15:30
Легионеры из России в сборной. Министр спорта не определился с позицией по этому вопросу - Фото
Вадим Гутцайт (скриншот из видеозаписи)

Министру спорта Вадиму Гутцайту "сложно ответить" на вопрос, поддерживает ли он позицию, когда в национальную сборную Украины не вызывают игроков, которые выступают и зарабатывают деньги в России. Об этом он сказал в программе Мокрик по живому в эфире канала hromadske.

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Интервьюер попросил чиновника ответить, одобряет ли он, например, решение и. о. главного тренера футбольной сборной Александра Петракова не вызывать в команду украинских футболистов из чемпионата РФ.

"Сложно ответить на этот вопрос. Если наш игрок – реально сильный футболист, будет потом представлять Украину на чемпионате мира или Европы, забьет один из самых важных для нас голов, и потом украинский флаг будет подниматься в мире или Европе... Знаете, сложный вопрос", – сказал Гутцайт.

Министр считает, что "нужно смотреть – это реально сильный футболист, поможет ли он команде пройти дальше, чтобы Украина была на подиуме".

"Нам нужно, чтобы Украины была на подиуме", – подчеркнул он.

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На уточняющий вопрос, нужно ли это, если спортсмен зарабатывает в России, платит там налоги, в том числе на армию, которая оккупировала часть Украины и убивает украинцев, Гутцайт снова сказал – "это сложный вопрос".

"Над ним нужно реально думать. Тут сразу не ответишь. Сложно ответить. <...> Для меня больше родина в сердце, это нужно понимать. Не всегда деньги стоят на первом месте", – отметил он, добавив, что в свое время "выбрал для себя не деньги, а жить и работать на родине".

Сегодня сборная Украины играет с Чехией: где и когда смотреть футбольный матч.

  • В чемпионате России за "Зенит" играет бывший основной защитник сборной Ракицкий. Его перестали вызвать в главную команду страны после трансфера в клуб из Санкт-Петербурга. 
Евгений Пилипенко
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агрессия России война футбол сборная Александр Петраков Вадим Гутцайт Спорт
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