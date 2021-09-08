Легионеры из России в сборной. Министр спорта не определился с позицией по этому вопросу

Министру спорта Вадиму Гутцайту "сложно ответить" на вопрос, поддерживает ли он позицию, когда в национальную сборную Украины не вызывают игроков, которые выступают и зарабатывают деньги в России. Об этом он сказал в программе Мокрик по живому в эфире канала hromadske.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Интервьюер попросил чиновника ответить, одобряет ли он, например, решение и. о. главного тренера футбольной сборной Александра Петракова не вызывать в команду украинских футболистов из чемпионата РФ.

"Сложно ответить на этот вопрос. Если наш игрок – реально сильный футболист, будет потом представлять Украину на чемпионате мира или Европы, забьет один из самых важных для нас голов, и потом украинский флаг будет подниматься в мире или Европе... Знаете, сложный вопрос", – сказал Гутцайт.

Министр считает, что "нужно смотреть – это реально сильный футболист, поможет ли он команде пройти дальше, чтобы Украина была на подиуме".

"Нам нужно, чтобы Украины была на подиуме", – подчеркнул он.

Читайте также: "Спорт – это политика". Экс-игрок сборной рассказал, почему отказал клубу из РФ

На уточняющий вопрос, нужно ли это, если спортсмен зарабатывает в России, платит там налоги, в том числе на армию, которая оккупировала часть Украины и убивает украинцев, Гутцайт снова сказал – "это сложный вопрос".

"Над ним нужно реально думать. Тут сразу не ответишь. Сложно ответить. <...> Для меня больше родина в сердце, это нужно понимать. Не всегда деньги стоят на первом месте", – отметил он, добавив, что в свое время "выбрал для себя не деньги, а жить и работать на родине".

Сегодня сборная Украины играет с Чехией: где и когда смотреть футбольный матч.

В чемпионате России за "Зенит" играет бывший основной защитник сборной Ракицкий. Его перестали вызвать в главную команду страны после трансфера в клуб из Санкт-Петербурга.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.