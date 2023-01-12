Leopard от Польши положат начало, оружия будет достаточно для наступления ВСУ — Данилов
Передача танков Leopard сдвинет вопрос с мертвой точки, а союзники предоставят Украине все необходимое оружие для победы. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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По его словам, вопрос в начале поставок Leopard, так как до этого партнеры не соглашались передавать Украине западные танки.
Он отметил, что заявление президента Польши Анджея Дуды о передаче роты Leopard сдвинул вопрос с мертвой точки.
"Пришло время, когда мы начнем их получать. Потом все партнеры, я уверен, подключатся к этому процессу, и танков будет достаточно, чтобы победить врага на поле боя", — заявил Данилов.
Секретарь СНБО уверен, что оружия будет достаточно, чтобы Вооруженные Силы Украины держали оборону и потом переходили в наступление.
"Будет техника, будет оружие и наступление, мы выгоним россиян со всех территорий, несмотря на заявления некоторых зарубежных деятелей о том, что нужно взять паузу и начать переговоры", — резюмировал он.
- 11 января Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- Также планы о передаче Украине боевых танков сегодня подтвердили в Великобритании.
- Берлин то не исключает поставок Украине Leopard, то говорит, что сейчас не планирует давать эти танки. 12 января в правительстве Германии заявили, что пока не получали конкретных запросов на разрешение поставлять Украине Leopard.
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