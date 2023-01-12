Leopard от Польши положат начало, оружия будет достаточно для наступления ВСУ — Данилов

Передача танков Leopard сдвинет вопрос с мертвой точки, а союзники предоставят Украине все необходимое оружие для победы. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, вопрос в начале поставок Leopard, так как до этого партнеры не соглашались передавать Украине западные танки.

Он отметил, что заявление президента Польши Анджея Дуды о передаче роты Leopard сдвинул вопрос с мертвой точки.

"Пришло время, когда мы начнем их получать. Потом все партнеры, я уверен, подключатся к этому процессу, и танков будет достаточно, чтобы победить врага на поле боя", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что оружия будет достаточно, чтобы Вооруженные Силы Украины держали оборону и потом переходили в наступление.

"Будет техника, будет оружие и наступление, мы выгоним россиян со всех территорий, несмотря на заявления некоторых зарубежных деятелей о том, что нужно взять паузу и начать переговоры", — резюмировал он.

Читайте также: Дуда о Leopard для Украины: Польша будет стремиться, чтобы союзники дали больше танков

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.