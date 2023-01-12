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Leopard от Польши положат начало, оружия будет достаточно для наступления ВСУ — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 10:54
Leopard от Польши положат начало, оружия будет достаточно для наступления ВСУ — Данилов - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Передача танков Leopard сдвинет вопрос с мертвой точки, а союзники предоставят Украине все необходимое оружие для победы. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, вопрос в начале поставок Leopard, так как до этого партнеры не соглашались передавать Украине западные танки.

Он отметил, что заявление президента Польши Анджея Дуды о передаче роты Leopard сдвинул вопрос с мертвой точки. 

"Пришло время, когда мы начнем их получать. Потом все партнеры, я уверен, подключатся к этому процессу, и танков будет достаточно, чтобы победить врага на поле боя", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что оружия будет достаточно, чтобы Вооруженные Силы Украины держали оборону и потом переходили в наступление. 

"Будет техника, будет оружие и наступление, мы выгоним россиян со всех территорий, несмотря на заявления некоторых зарубежных деятелей о том, что нужно взять паузу и начать переговоры", — резюмировал он.

Читайте также: Дуда о Leopard для Украины: Польша будет стремиться, чтобы союзники дали больше танков 

Дмитро Гриниченко
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