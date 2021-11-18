UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лероса не стали отправлять под домашний арест за средний палец в сторону Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 19:14
Лероса не стали отправлять под домашний арест за средний палец в сторону Зеленского - Фото
Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения внефракционному народному депутату Гео Леросу, которого подозревают в хулиганстве за то, что он показал средний палец в сторону президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно из трансляции из зала суда, которую разместил в Facebook Лерос.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Прокуратура просила назначить Леросу круглосуточный домашний арест. Но суд эту просьбу не удовлетворил и назначил нардепу личное обязательство сроком на два месяца. Также Леросу надо будет сдать свой загранпаспорт.

  • 1 сентября 2020-го Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес Зеленского и Андрея Ермака
  • 9 сентября 2021-го Лерос с трибуны Рады обвинил Зеленского и Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
  • 13 сентября несколько анонимных Telegram-каналов опубликовали видео, на котором якобы Лерос договаривается об имитации нападения на себя. Уже к вечеру ГБР сообщило, что обратилось в Офис генпрокурора для открытия уголовного дела. Лерос заявил, что видео было смонтировано из нескольких частей, а звук на нем – фейковый. 
  • 4 ноября Леросу выключили микрофон в Раде. Депутат показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. Комитет Рады рекомендовал отстранить Лероса на пять заседаний.
  • 11 ноября Леросу сообщили о подозрении за "хулиганство" в Верховной Раде, а на следующий день – еще одно подозрение "за брата Ермака".

Читайте также: ГБР, Нацпол и медиапомойки против Лероса. Кто может стоять за сливом видео: хронология

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Гео Лерос Владимир Зеленский андрей ермак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 