Лероса не стали отправлять под домашний арест за средний палец в сторону Зеленского
18.11.2021, 19:14
Гео Лерос (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения внефракционному народному депутату Гео Леросу, которого подозревают в хулиганстве за то, что он показал средний палец в сторону президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно из трансляции из зала суда, которую разместил в Facebook Лерос.
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Прокуратура просила назначить Леросу круглосуточный домашний арест. Но суд эту просьбу не удовлетворил и назначил нардепу личное обязательство сроком на два месяца. Также Леросу надо будет сдать свой загранпаспорт.
- 1 сентября 2020-го Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес Зеленского и Андрея Ермака.
- 9 сентября 2021-го Лерос с трибуны Рады обвинил Зеленского и Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
- 13 сентября несколько анонимных Telegram-каналов опубликовали видео, на котором якобы Лерос договаривается об имитации нападения на себя. Уже к вечеру ГБР сообщило, что обратилось в Офис генпрокурора для открытия уголовного дела. Лерос заявил, что видео было смонтировано из нескольких частей, а звук на нем – фейковый.
- 4 ноября Леросу выключили микрофон в Раде. Депутат показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака. Комитет Рады рекомендовал отстранить Лероса на пять заседаний.
- 11 ноября Леросу сообщили о подозрении за "хулиганство" в Верховной Раде, а на следующий день – еще одно подозрение "за брата Ермака".
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