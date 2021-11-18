Лероса не стали отправлять под домашний арест за средний палец в сторону Зеленского

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения внефракционному народному депутату Гео Леросу, которого подозревают в хулиганстве за то, что он показал средний палец в сторону президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно из трансляции из зала суда, которую разместил в Facebook Лерос.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Прокуратура просила назначить Леросу круглосуточный домашний арест. Но суд эту просьбу не удовлетворил и назначил нардепу личное обязательство сроком на два месяца. Также Леросу надо будет сдать свой загранпаспорт.

Читайте также: ГБР, Нацпол и медиапомойки против Лероса. Кто может стоять за сливом видео: хронология

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.