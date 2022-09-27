Лидер партии Меркель обвинил беженцев из Украины в "социальном туризме", позже извинился

В Германии лидер партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц обвинил беженцев из Украины в "социальном туризме", но впоследствии извинился за эти слова. Об этом сообщает RND.

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Председатель ХДС, которую долгое время возглавляла Ангела Меркель, в интервью Bild TV пожаловался на "социальный туризм" украинских беженцев в Германию. Интервью транслировалось вечером 26 сентября.

"Сейчас мы переживаем социальный туризм от этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", – заявил Мерц.

Он пояснил, что сначала беженцы из Украины имели право на помощь в соответствии с законом о помощи искателям убежища, а с июня они получили те же льготы, что и получатели базовой помощи для безработных по программе Hartz IV.

Сегодня утром в Twitter лидер немецкой оппозиции извинился за эти слова.

"Было много критики того, что я вчера сказал о беженцах из Украины. Я сожалею об использовании слов "социальный туризм". Это было неточным описанием проблемы, наблюдаемой в единичных случаях", – написал Мерц.

Немецкий политик пояснил, что он только "указал на отсутствие регистрации беженцев".

"Я далек от того, чтобы критиковать беженцев из Украины, которым выпала тяжелая судьба. Если мой выбор слов восприняли как оскорбительный, то приношу свои официальные извинения", – написал Мерц.

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Наталія Медведєва

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