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"Лучшая месть за унижение в Москве". Глава дипломатии ЕС Боррель хочет поехать на Донбасс

16.04.2021, 16:24
Жозеп Боррель (Фото: Francisco Seco/ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил главу европейской дипломатии Жосепа Борреля посетить линию соприкосновения на Донбассе. Представитель Борреля заявил, что дипломат ЕС давно хочет посетить восточную Украину. Об этом пишет euobserver

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"У Борреля есть давний план посетить восточную Украину и линию соприкосновения. Он уже планировал это сделать в прошлом году в марте, но ему пришлось отменить в последнюю минуту из-за пандемии коронавируса, а недавно он говорил о возможности посетить эту часть страны с премьер-министром Украины", – добавил представитель Борреля.

По словам неназванного дипломата Европейского союза, визит Борреля на Донбасс может стать его "лучшей местью" за недавнее "унижение" в Москве, пишет издание.

"Визит Борреля на Донбасс будет его лучшей местью за то, как Лавров (министр иностранных дел РФ – ред.) обошелся с ним", – сказал дипломат.

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Станислав Стороженко
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война Донбасс евросоюз дмитрий кулеба Жозеп Боррель
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