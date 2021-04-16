"Лучшая месть за унижение в Москве". Глава дипломатии ЕС Боррель хочет поехать на Донбасс
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил главу европейской дипломатии Жосепа Борреля посетить линию соприкосновения на Донбассе. Представитель Борреля заявил, что дипломат ЕС давно хочет посетить восточную Украину. Об этом пишет euobserver.
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"У Борреля есть давний план посетить восточную Украину и линию соприкосновения. Он уже планировал это сделать в прошлом году в марте, но ему пришлось отменить в последнюю минуту из-за пандемии коронавируса, а недавно он говорил о возможности посетить эту часть страны с премьер-министром Украины", – добавил представитель Борреля.
По словам неназванного дипломата Европейского союза, визит Борреля на Донбасс может стать его "лучшей местью" за недавнее "унижение" в Москве, пишет издание.
"Визит Борреля на Донбасс будет его лучшей местью за то, как Лавров (министр иностранных дел РФ – ред.) обошелся с ним", – сказал дипломат.
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- 4-6 февраля состоялся визит Борреля в Россию. После визита он сказал, что "РФ, похоже, все больше отдаляется от Европы". Он также заверил, что настаивал в Москве на продвижении к полному выполнению минских соглашений и уважению территориальной целостности Украины.
- Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс раскритиковала визит Борреля. По ее мнению, на пресс-конференции дипломат ЕС не осудил четко российскую агрессию против Украины. Также она сказала, что Боррелю стоило встретиться со сторонниками Навального.
- В МИД РФ после приезда Борреля намекнули на несамостоятельность Евросоюза. Кроме того, перед визитом Борреля РФ выслала дипломатов из Германии, Швеции и Польши.
- В Европарламенте начали сбор подписей к письму президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением отправить в отставку Борреля.
- После обострения ситуации на Донбассе и стягивания войск РФ к границам Украины Боррель заявил, что Евросоюз неизменно поддерживает Украину.
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