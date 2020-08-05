Лукашенко сказал в интервью, что передаст Украине боевиков ЧВК Вагнера - Гордон
Президент Беларуси дал интервью Дмитрию Гордону, в котором якобы сообщил о своем решении передать Украине вагнеровцев
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который дал ему интервью, якобы согласился передать Украине задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера. Об этом Гордон сказал в интервью белорусской Радио Свобода.
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"Он (Лукашенко, - ред.) сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто воевал на Донбассе против Украины, и украинцев в том перечне [задержанных наемников]. Он сказал, что даст зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые по белорусским законам сделают все необходимое, чтобы передать преступников и России, и Украине", — сказал Гордон.
По его словам, именно во время записи интервью состоялся разговор Лукашенко с Зеленским, в котором тот попросил белорусского лидера передать Украине наемников ЧВК Вагнера, которые могли воевать на стороне боевиков на Донбассе.
Лукашенко, по информации БЕЛТА, ответил, что Беларусь будет сотрудничать в рамках международных договоров как с Украиной, так и с Россией.
- 29 июля под Минском задержали более 30 наемников российской ЧВК Вагнера, которых связали с местными оппозиционерами и подозревают в подготовке массовых беспорядков. В РФ отрицают, что задержанные россияне были диверсантами. Беларусь же разыскивает на территории страны еще около 200 членов ЧВК.
- 30 июля в СБУ заявили, что обратятся с запросом об экстрадиции наемников, которые могли воевать на Донбассе на стороне боевиков. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Беларусь передала Украине список всех боевиков, и с ним сейчас работают правоохранительные органы.
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