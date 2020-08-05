Зеленский попросил Лукашенко выдать Украине наемников ЧВК Вагнера
Зеленский уверен, что воевавшие на Донбассе боевики ЧВК Вагнера будут привлечены к ответственности
Президент Владимир Зеленский обсудил со своим беларусским коллегой Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных под Минском наемников российской ЧВК Вагнера, которые могли воевать на стороне боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Зеленский уверен, что диверсантам не удастся избежать наказания.
"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал он.
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В беларусском госмедиа БЕЛТА уточняют, что вопрос о наемниках поднял Зеленский. Он сказал, что некоторые из них воевали на Донбассе и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам.
Лукашенко же ответил, что Беларусь будет сотрудничать в рамках международных договоров как с Украиной, так и с Россией, отмечают в издании.
- 29-го июля под Минском задержали более 30 наемников российской ЧВК Вагнера, которых связали с местными оппозиционерами и подозревают в подготовке массовых беспорядков. В РФ отрицают, что задержанные россияне были диверсантами. Беларусь же разыскивает на территории страны еще около 200 членов ЧВК.
- 30 июля в СБУ заявили, что обратятся с запросом об экстрадиции наемников, которые могли воевать на Донбассе на стороне боевиков. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Беларусь передала Украине список всех боевиков, и с ним сейчас работают правоохранительные органы.
- Задержанные путаются в показаниях, отмечают беларусские правоохранители. Сначала они говорили, что якобы ехали транзитом через Беларусь в Стамбул, чтобы посмотреть на собор Айя-София, а затем - что направлялись в Латинскую Америку.
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