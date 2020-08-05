Зеленский попросил Лукашенко выдать Украине наемников ЧВК Вагнера

Зеленский уверен, что воевавшие на Донбассе боевики ЧВК Вагнера будут привлечены к ответственности

Президент Владимир Зеленский обсудил со своим беларусским коллегой Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных под Минском наемников российской ЧВК Вагнера, которые могли воевать на стороне боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский уверен, что диверсантам не удастся избежать наказания.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал он.

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В беларусском госмедиа БЕЛТА уточняют, что вопрос о наемниках поднял Зеленский. Он сказал, что некоторые из них воевали на Донбассе и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам.

Лукашенко же ответил, что Беларусь будет сотрудничать в рамках международных договоров как с Украиной, так и с Россией, отмечают в издании.

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Марк Сировой

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