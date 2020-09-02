Лукашенко в 2014-м предлагал ЕС создать союз Украины и Беларуси и возглавить его - Туск
Лукашенко тогда опасался неконтролируемого развития событий в связи с действиями России в Украине, считает экс-премьер Польши
Президент Беларуси Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал на тот момент премьер-министру Польши Дональду Туску убедить Евросоюз в том, что Лукашенко может возглавить союз Украины и Беларуси. Об этом Туск впервые рассказал в интервью польскому изданию Onet.
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"Помню, раньше я не говорил об этом, о таком событии, когда Минск оказался своего рода посредником между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни украинского кризиса. Мне тогда позвонил Лукашенко, я тогда был премьер-министром, и он прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы, и поддержать его идею о личном союзе Беларуси и Украины с ним в качестве президента обеих стран", - рассказал Туск.
По его мнению, Лукашенко тогда опасался неконтролируемого развития событий в связи с действиями России в Украине, так как втягивание в конфликт Беларуси могло означать его конец.
"Он пытался выяснить, насколько широко поле для его игры, и можно ли втянуть в нее Европу", - считает Туск.
При этом бывший премьер Польши считает, что, независимо от его мотивов, Лукашенко "сыграл положительную роль" в попытках разрешения конфликта на Донбассе. Сегодня, убежден Туск, Лукашенко "потерял... мандат доверия".
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