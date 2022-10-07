Макрон инициировал создание фонда в 100 млн евро на закупки оружия для ВСУ
07.10.2022, 18:56
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении создать фонд с начальным финансированием в 100 млн евро, который сможет проводить прямые закупки оружия для Украины напрямую у производителей. Об этом сообщает Reuters.
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Макрон заявил, что инициирует в рамках Евросоюза создание фонда в размере 100 млн евро, на средства которого Украина сможет напрямую приобретать вооружения в Европе.
Он также сказал, что Франция будет продолжать поставки "оборонительных вооружений" Украине и сейчас обсуждает с Данией передачу Украине новых САУ Caesar.
- 2 апреля Макрон заявил, что его страна поставляет Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь" (Caesar).
- 25 мая генерал Валерий Залужный сообщил, что гаубицы Caesar уже на передовой.
- Во время визита в Киев Макрон заявлял, что Украина получила уже 12 французских установок и обещал поставить еще шесть.
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