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Макрон инициировал создание фонда в 100 млн евро на закупки оружия для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 18:56
Макрон инициировал создание фонда в 100 млн евро на закупки оружия для ВСУ - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении создать фонд с начальным финансированием в 100 млн евро, который сможет проводить прямые закупки оружия для Украины напрямую у производителей. Об этом сообщает Reuters.

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Макрон заявил, что инициирует в рамках Евросоюза создание фонда в размере 100 млн евро, на средства которого Украина сможет напрямую приобретать вооружения в Европе.

Он также сказал, что Франция будет продолжать поставки "оборонительных вооружений" Украине и сейчас обсуждает с Данией передачу Украине новых САУ Caesar.

Читайте также: Франция отдаст Украине гаубицы Caesar, изготовленные для Дании – Le Monde 

Сергій Бережний
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эмманюэль макрон военная помощь
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