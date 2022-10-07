Макрон инициировал создание фонда в 100 млн евро на закупки оружия для ВСУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении создать фонд с начальным финансированием в 100 млн евро, который сможет проводить прямые закупки оружия для Украины напрямую у производителей. Об этом сообщает Reuters.

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Макрон заявил, что инициирует в рамках Евросоюза создание фонда в размере 100 млн евро, на средства которого Украина сможет напрямую приобретать вооружения в Европе.

Он также сказал, что Франция будет продолжать поставки "оборонительных вооружений" Украине и сейчас обсуждает с Данией передачу Украине новых САУ Caesar.

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Сергій Бережний

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