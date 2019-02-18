Мангер вышел на работу

Владислав Мангер (скриншот из видеозаписи)

18 февраля вышедший под залог Владислав Мангер, которого следствие подозревает в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, вернулся на работу. Об этом говорится в сообщении Facebook Херсонского облсовета.

Глава Херсонского облсовета провел аппаратное совещание с отчетом о работе коммунальных предприятий за неделю. Была также заслушана тема областной программы по борьбе с онкозаболеваниями, после чего Мангер заявил, что "люди ждут от нас решительных шагов и честного выполнения своих обязанностей".

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. Меру пресечения ему избирали почти четыре дня. Затем он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В СБУ назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой". Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью залога ~2,5 млн грн. Его внесли и Мангер вышел.

ГПУ собирается обжаловать выход Мангера под залог.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь. Ее не видят также и в ГПУ.