100 дней Трампа. Журналисты напомнили, как в марте он считал, что Путин будет "вести себя хорошо"

The Atlantic не уточнил, изменилась ли эта позиция после того, как диктатор сорвал обещание президента по поводу быстрого достижения мира

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

В марте президент США Дональд Трамп считал, что российский диктатор Владимир Путин будет "вести себя хорошо" на мирных переговорах по российско-украинской войне. Об этом политик рассказывал в интервью журналу The Atlantic насчет первых месяцев его президентства.

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Трамп заявлял, что Путин будет вести себя хорошо, но, как замечает медиа, диктатор сорвал обещание Трампа насчет быстрого достижения мирного соглашения.

Тогда же Трамп отмечал: "Я пытаюсь спасти много жизней в мире. Вы знаете, Украина и Россия – это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной".

В следующем разговоре в Овальном кабинете, 24 апреля, журналисты не возвращались к этому вопросу.