100 дней Трампа. Журналисты напомнили, как в марте он считал, что Путин будет "вести себя хорошо"
В марте президент США Дональд Трамп считал, что российский диктатор Владимир Путин будет "вести себя хорошо" на мирных переговорах по российско-украинской войне. Об этом политик рассказывал в интервью журналу The Atlantic насчет первых месяцев его президентства.
Трамп заявлял, что Путин будет вести себя хорошо, но, как замечает медиа, диктатор сорвал обещание Трампа насчет быстрого достижения мирного соглашения.
Тогда же Трамп отмечал: "Я пытаюсь спасти много жизней в мире. Вы знаете, Украина и Россия – это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной".
В следующем разговоре в Овальном кабинете, 24 апреля, журналисты не возвращались к этому вопросу.
26 апреля, после разговора с Зеленским, Трамп пригрозил российскому диктатору новыми банковскими и вторичными санкциями, раскритиковав последние удары РФ по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его. Глава Штатов не впервые угрожал Путину санкциями или пошлинами, однако до сих пор не вводил новых ограничений против РФ, хотя и продолжил введенные Обамой и Байденом.
27 апреля госсекретарь Рубио пояснил, что США не вводят новые санкции против России, поскольку "не хотят доводить до этого" и "еще не время" для них. По мнению Штатов, введение санкций будет означать их выход из переговоров.
- 28 апреля спикер Белого дома отреагировала на предложение Путина о "трехдневном перемирии", подчеркнув, что Трамп выступает за постоянное прекращение огня. Чиновница напомнила о недавних словах президента США, что тот "всё больше разочарован" и диктатором Путиным, и президентом Зеленским.