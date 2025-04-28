100 днів Трампа. Журналісти нагадали, як в березні він вважав, що Путін "поводитиметься добре"

The Atlantic не уточнив, чи змінилася ця позиція після того, як диктатор зірвав обіцянку президента США щодо швидкого досягнення мирної угоди

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

У березні президент США Дональд Трамп вважав, що російський диктатор Володимир Путін "поводитиметься добре" на мирних переговорах щодо російсько-української війни. Про це політик розповідав в інтерв'ю журналу The Atlantic стосовно перших місяців його президентства.

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Трамп заявляв, що Путін "поводитиметься добре, але, як зауважує медіа, диктатор зірвав обіцянку Трампа щодо швидкого досягнення мирної угоди.

Тоді ж Трамп зазначав: "Я намагаюся врятувати багато життів у світі. Ви знаєте, Україна і Росія – це не наші життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною".

У наступній розмові в Овальному кабінеті, 24 квітня, журналісти не повертались до цього питання.