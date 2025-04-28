100 днів Трампа. Журналісти нагадали, як в березні він вважав, що Путін "поводитиметься добре"
Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

У березні президент США Дональд Трамп вважав, що російський диктатор Володимир Путін "поводитиметься добре" на мирних переговорах щодо російсько-української війни. Про це політик розповідав в інтерв'ю журналу The Atlantic стосовно перших місяців його президентства.

Трамп заявляв, що Путін "поводитиметься добре, але, як зауважує медіа, диктатор зірвав обіцянку Трампа щодо швидкого досягнення мирної угоди.

Тоді ж Трамп зазначав: "Я намагаюся врятувати багато життів у світі. Ви знаєте, Україна і Росія – це не наші життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною".

У наступній розмові в Овальному кабінеті, 24 квітня, журналісти не повертались до цього питання.

ДОВІДКА.
На 30 квітня припадають 100 днів другої каденції Трампа. Традиційно, за цим проміжком часу медіа та експерти оцінюють роботу та перші досягнення новообраного президента.
Читайте також
Цього тижня США мають вирішити, чи хочуть вони далі займатися мирними переговорами – Рубіо
Читайте також
Крим, зброя і російські удари. Трамп розповів про "прекрасну" зустріч із Зеленським
війнаволодимир путінсшадональд трампThe Atlantic