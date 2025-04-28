100 днів Трампа. Журналісти нагадали, як в березні він вважав, що Путін "поводитиметься добре"
У березні президент США Дональд Трамп вважав, що російський диктатор Володимир Путін "поводитиметься добре" на мирних переговорах щодо російсько-української війни. Про це політик розповідав в інтерв'ю журналу The Atlantic стосовно перших місяців його президентства.
Трамп заявляв, що Путін "поводитиметься добре, але, як зауважує медіа, диктатор зірвав обіцянку Трампа щодо швидкого досягнення мирної угоди.
Тоді ж Трамп зазначав: "Я намагаюся врятувати багато життів у світі. Ви знаєте, Україна і Росія – це не наші життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною".
У наступній розмові в Овальному кабінеті, 24 квітня, журналісти не повертались до цього питання.
26 квітня, після розмови із Зеленським, Трамп пригрозив російському диктатору новими банківськими та вторинними санкціями, розкритикувавши останні удари РФ по Україні. Президент США став підозрювати, що Путін не хоче закінчувати війну й обманює його. Президент Штатів не вперше погрожував Путіну санкціями або митами, проте досі не запроваджував нових обмежень проти РФ, хоча й продовжив ті, що ввели Обама та Байден.
27 квітня держсекретар Рубіо пояснив, що США не вводять нових санкцій проти Росії, оскільки "не хочуть доводити до цього" і "ще не час" для них. На думку Штатів, запровадження санкцій означатиме їх вихід із переговорів.
- 28 квітня речниця Білого дому відреагувала на пропозицію Путіна про "триденне перемир'я", наголосивши, що Трамп виступає за постійне припинення вогню. Чиновниця нагадала про нещодавні слова президента США, що той "дедалі більше розчарований" і диктатором Путіним, і президентом Зеленським.