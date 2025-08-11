МИД Испании считает, что Украина должна участвовать в переговорах касаемо своих территорий

По словам министра Альбареса, никто не должен решать ничего относительно территории Украины без ее правительства

Хосе Мануэль Альбарес (Фото: wikimedia.org)

Украина должна участвовать во всех переговорах относительно своей территории и будущего. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передаёт Sky News.

Такое заявление министр сделал накануне виртуальной встречи министров иностранных дел ЕС по обсуждению ситуации в Украине.

Он подчеркнул, что "никто не должен решать ничего относительно территории Украины без украинского правительства".

Альбарес назвал положительным намерение президента США Дональда Трампа встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но уточнил, что стоит "поговорить о настоящем мире, а не об окончательном нарушении суверенитета Украины или европейской безопасности".

"Если агрессивная война окупится для России, мир станет более нестабильным; любой может соблазниться отобрать кусок своего более слабого соседа", – добавил министр.