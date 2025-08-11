МИД Испании считает, что Украина должна участвовать в переговорах касаемо своих территорий
Украина должна участвовать во всех переговорах относительно своей территории и будущего. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передаёт Sky News.
Такое заявление министр сделал накануне виртуальной встречи министров иностранных дел ЕС по обсуждению ситуации в Украине.
Он подчеркнул, что "никто не должен решать ничего относительно территории Украины без украинского правительства".
Альбарес назвал положительным намерение президента США Дональда Трампа встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но уточнил, что стоит "поговорить о настоящем мире, а не об окончательном нарушении суверенитета Украины или европейской безопасности".
"Если агрессивная война окупится для России, мир станет более нестабильным; любой может соблазниться отобрать кусок своего более слабого соседа", – добавил министр.
- 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".
- Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Он не прокомментировал свое возможное участие в этой встрече.
- 11 августа Bloomberg сообщило, что европейские лидеры хотят поговорить с Трампом, прежде чем он встретится с Путиным на Аляске.
