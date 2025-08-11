У МЗС Іспанії вважають, що Україна повинна брати участь в усіх переговорах щодо власної території

За словами міністра Альбареса, ніхто не повинен вирішувати нічого щодо території України без її уряду

Хосе Мануель Альбарес (Фото: wikimedia.org)

Україна має брати участь у всіх переговорах щодо своєї території та майбутнього. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Sky News.

Таку заяву міністр зробив напередодні віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС з обговорення ситуації в Україні.

Він наголосив, що "ніхто не повинен вирішувати нічого щодо території України без українського уряду".

Альбарес назвав позитивним намір президента США Дональда Трампа зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але уточнив, що варто "поговорити про справжній мир, а не про остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки".

"Якщо агресивна війна окупиться для Росії, світ стане більш нестабільним; будь-хто може спокуситися відібрати шматок свого слабшого сусіда", – додав міністр.