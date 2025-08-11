У МЗС Іспанії вважають, що Україна повинна брати участь в усіх переговорах щодо власної території
Україна має брати участь у всіх переговорах щодо своєї території та майбутнього. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Sky News.
Таку заяву міністр зробив напередодні віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС з обговорення ситуації в Україні.
Він наголосив, що "ніхто не повинен вирішувати нічого щодо території України без українського уряду".
Альбарес назвав позитивним намір президента США Дональда Трампа зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але уточнив, що варто "поговорити про справжній мир, а не про остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки".
"Якщо агресивна війна окупиться для Росії, світ стане більш нестабільним; будь-хто може спокуситися відібрати шматок свого слабшого сусіда", – додав міністр.
- 9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня. Він підтвердив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією в межах цього процесу "на благо обох сторін".
- Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Він не прокоментував свою можливу участь у цій зустрічі.
- 11 серпня Bloomberg повідомило, що європейські лідери хочуть поговорити з Трампом, перш ніж він зустрінеться з Путіним на Алясці.
