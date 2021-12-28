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МИД критикует попытку Грузии вернуть в тюрьму Саакашвили – ему нужна реабилитация

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 20:58
МИД критикует попытку Грузии вернуть в тюрьму Саакашвили – ему нужна реабилитация - Фото
Михеил Саакашвили (Фото: EPA-EFE/IRAKLI GEDENIDZE)

Вчерашние попытки перевезти гражданина Украины Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение были предприняты ненадлежащим способом. Об этом говорится в комментарии МИД о соблюдении прав Саакашвили.

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"Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация", – говорится в комментарии МИД.

27 декабря в пенитенциарной службе Грузии заявили, что медперсонал Горийского военного госпиталя принял решение о выписке Саакашвили, поскольку его лечение завершено.

По информации Эхо Кавказа, Саакашвили стало плохо, когда представители власти пришли за ним в госпиталь. Пятый президент Грузии отказывался уходить из госпиталя, у него поднялось давление, а потом он потерял сознание.

В МИД призвали власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью.

В ведомстве отметили, что украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Саакашвили.

30 декабря, по информации МИД, консул посольства Украины в Грузии будет допущен к Саакашвили.

"Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования", – говорится в комментарии министерства иностранных дел.

В МИД сообщили, что продолжают работать над возвращением Саакашвили в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации.

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Наталия Медведева
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Михеил Саакашвили МИД
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