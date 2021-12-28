МИД критикует попытку Грузии вернуть в тюрьму Саакашвили – ему нужна реабилитация
Вчерашние попытки перевезти гражданина Украины Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение были предприняты ненадлежащим способом. Об этом говорится в комментарии МИД о соблюдении прав Саакашвили.
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"Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация", – говорится в комментарии МИД.
27 декабря в пенитенциарной службе Грузии заявили, что медперсонал Горийского военного госпиталя принял решение о выписке Саакашвили, поскольку его лечение завершено.
По информации Эхо Кавказа, Саакашвили стало плохо, когда представители власти пришли за ним в госпиталь. Пятый президент Грузии отказывался уходить из госпиталя, у него поднялось давление, а потом он потерял сознание.
В МИД призвали власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью.
В ведомстве отметили, что украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Саакашвили.
30 декабря, по информации МИД, консул посольства Украины в Грузии будет допущен к Саакашвили.
"Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования", – говорится в комментарии министерства иностранных дел.
В МИД сообщили, что продолжают работать над возвращением Саакашвили в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день его задержали в Тбилиси. Михеил объявил голодовку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения.
- 20 ноября Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку после того, как его перевели в военный госпиталь из тюремной больницы.
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