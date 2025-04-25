МИД: Мы остаемся открытыми для диалога с Китаем
Украина остается открытой для диалога с Китаем, несмотря на доказательства того, что граждане страны воюют на стороне России, а ее компании привлечены к производству продукции военного назначения в РФ. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
"Мы считаем, что между странами, имеющими установившийся диалог, все проблемные вопросы должны решаться только путем диалога. Мы для диалога с Китаем остаемся открытыми", – сказал он.
По словам Тихого, украинские предложения по контактам между министрами МИД и лидерами государств находятся на рассмотрении китайской стороны уже "достаточно длительное время".
"Мы считаем, что организация этих контактов как можно скорее поможет четче понять позиции сторон и решать актуальные вопросы повестки дня. А затягивание или избегание контактов может привести к кризису доверия", – сказал Тихий.
По мнению украинского МИД, это не будет соответствовать "духу конструктивного взаимодействия, потенциально присущего украино-китайским отношениям".
Замглавы МИД Евгений Перебийнис 22 апреля встретился с послом Китайской народной республики Ма Шенкунем. На встрече он подчеркнул, что факты участия китайских граждан в российско-украинской войне на стороне агрессора, а также привлечение китайских компаний для производства в России продукции военного назначения "вызывают серьезную обеспокоенность и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР".
23 апреля Китай отреагировал на вызов своего посла в МИД и назвал обвинения безосновательными.
- 8 апреля Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Он отметил, что у Украины есть данные о по меньшей мере 155 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.
- Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и потребовать объяснений.
- 10 апреля представитель китайской дипломатии заявил, что утверждение об участии граждан Китая на стороне России в войне против Украины якобы не имеет фактов.
- 17 апреля Зеленский сказал, что Украина получила информацию о том, что Китай поставляет России оружие. В частности, он упомянул порох и артиллерию.
- 18 апреля в МИД Китая отвергли обвинения президента и назвали заявление "безосновательным".