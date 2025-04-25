МИД: Мы остаемся открытыми для диалога с Китаем

МИД предложил решить вопрос с привлечением китайских граждан к российско-украинской войне на стороне России "путем диалога"

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина остается открытой для диалога с Китаем, несмотря на доказательства того, что граждане страны воюют на стороне России, а ее компании привлечены к производству продукции военного назначения в РФ. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Мы считаем, что между странами, имеющими установившийся диалог, все проблемные вопросы должны решаться только путем диалога. Мы для диалога с Китаем остаемся открытыми", – сказал он.

По словам Тихого, украинские предложения по контактам между министрами МИД и лидерами государств находятся на рассмотрении китайской стороны уже "достаточно длительное время".

"Мы считаем, что организация этих контактов как можно скорее поможет четче понять позиции сторон и решать актуальные вопросы повестки дня. А затягивание или избегание контактов может привести к кризису доверия", – сказал Тихий.

По мнению украинского МИД, это не будет соответствовать "духу конструктивного взаимодействия, потенциально присущего украино-китайским отношениям".

Замглавы МИД Евгений Перебийнис 22 апреля встретился с послом Китайской народной республики Ма Шенкунем. На встрече он подчеркнул, что факты участия китайских граждан в российско-украинской войне на стороне агрессора, а также привлечение китайских компаний для производства в России продукции военного назначения "вызывают серьезную обеспокоенность и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР".

23 апреля Китай отреагировал на вызов своего посла в МИД и назвал обвинения безосновательными.