МЗС: Ми залишаємося відкритими для діалогу з Китаєм

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна залишається відкритою для діалогу з Китаєм, попри наявні докази того, що громадяни країни воюють на боці Росії, а її компанії залучені до виробництва продукції військового призначення у РФ. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Ми вважаємо, що між країнами, які мають усталений діалог, всі проблемні питання мають вирішуватися лише шляхом діалогу. Ми для діалогу з Китаєм залишаємося відкритими", – сказав він.

За словами Тихого, українські пропозиції щодо контактів між міністрами МЗС та лідерів держав є на розгляді китайської сторони вже "достатньо тривалий час".

"Ми вважаємо, що організація цих контактів якомога швидше допоможе більш чітко зрозуміти позиції сторін та розв'язувати актуальні питання порядку денного. А затягування чи уникнення контактів може призвести до кризи довіри", – сказав Тихий.

На думку українського МЗС, це не відповідатиме "духу конструктивної взаємодії, який потенційно притаманний україно-китайським відносинам".

Заступник голови МЗС Євген Перебийніс 22 квітня зустрівся із послом Китайської народної республіки Ма Шенкунем. На зустрічі він наголосив, що факти участі китайських громадян у російсько-української війни на боці агресора, а також залучення китайських компаній для виробництва у Росії продукції військового призначення "викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин між Україною та КНР".

23 квітня Китай відреагував на виклик свого посла до МЗС та назвав звинувачення безпідставними.