МИД о прекращении боев в Карабахе: Поддерживаем территориальную целостность Азербайджана
В МИД отметили, что необходимы международные усилия для полного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном на основе международного права
Украина приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Такое заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел.
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МИД отмечает, что следующим шагом должно стать возобновление стабильности и жизнедеятельности в регионе, как и продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на основе международного права.
В МИД подчеркнули, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах. Также МИД напомнил, что Украина до сих пор страдает от российской агрессии и оккупации части ее территорий.
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