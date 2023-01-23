МИД Польши: Германия попадет в международную изоляцию, если не изменит позиции по Leopard

Германия попадет в определенную международную изоляцию, если не изменит своей позиции по танкам Leopard 2 для Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в эфире местного радио, цитирует его агентство PAP.

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По его словам, заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ФРГ не будет против, если Польша передаст Украине немецкие танки Leopard 2 является новинкой, так как подобной позиции в Берлине еще не озвучивали.

"Германия, не согласившись отправить танки попадает в определенную международную изоляцию и их положение будет очень слабым, если они будут продолжать занимать эту позицию", — сказал дипломат.

Он отметил, что позиция Германии противоречит принципам международного права, территориальной целостности, суверенитету стран, верховенству законов и прав человека.

20 января на встрече в формате "Рамштайн" участникам не удалось согласовать поставки Украине немецких танков Leopard 2.

При этом союзники договорились, что украинские военные могут начинать проходить обучение на таких танках.

В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

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Дмитро Гриниченко

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