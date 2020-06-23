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МИД: Украина и Венгрия проведут первое за семь лет заседание совместной комиссии

МИД: Украина и Венгрия проведут первое за семь лет заседание совместной комиссии - Фото
Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто (Фото - пресс-служба МИД)
23.06.2020, 13:53

Заседание запланировано на 25 июня

25 июня 2020 года в Киеве состоится четвертое заседание совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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В МИД отметили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились о возобновлении работы комиссии, которая не собиралась почти семь лет, в начале года. Заседание планировалось в марте, но было отсрочено из-за коронавируса.

В начале июня министры определили новую дату встречи.

Ожидается, что стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов, улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры, оживление сотрудничества в аграрной сфере, а также в сфере энергетики и охраны окружающей среды.

  • 25 апреля 2019 года Сийярто заявил, что принятый в тот день Верховной Радой закон об украинском языке неприемлем и нарушает права венгерского сообщества в Украине.
  • 16 июля 2019 года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу.
  • 5 декабря 2019 года Сийярто заявил на саммите НАТО в Лондоне, что Венгрия намерена блокировать вступление Украины в НАТО, пока не будет изменен закон о языках.
  • 7 февраля во время визита Сийярто в Киев обсуждались вопросы образования, связанные с национальными меньшинствами в Украине.

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Арина Толина
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Украина МИД Венгрия Петер Сийярто дмитрий кулеба совместная комиссия
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