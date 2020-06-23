МИД: Украина и Венгрия проведут первое за семь лет заседание совместной комиссии

25 июня 2020 года в Киеве состоится четвертое заседание совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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В МИД отметили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились о возобновлении работы комиссии, которая не собиралась почти семь лет, в начале года. Заседание планировалось в марте, но было отсрочено из-за коронавируса.
В начале июня министры определили новую дату встречи.
Ожидается, что стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов, улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры, оживление сотрудничества в аграрной сфере, а также в сфере энергетики и охраны окружающей среды.
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