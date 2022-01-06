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МИД: Завтра должен заработать аэропорт в Алматы, украинцы попытаются улететь

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 17:55
МИД: Завтра должен заработать аэропорт в Алматы, украинцы попытаются улететь - Фото
Алматы (Фото: EPA)

Завтра, 7 января, ожидается возобновление работы международного аэропорта в Алматы, задержавшиеся в Казахстане украинцы попытаются вылететь из страны. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел LIGA.net.

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МИД сообщил, что принимает меры по защите интересов украинцев в Казахстане.

"В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина. Все они – пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана", – говорится в комментарии министерства.

Как отмечается, угроз безопасности украинцев нет. Люди обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь.

По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта Алматы запланировано на завтра, 7 января. Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы граждане Украины смогли покинуть территорию Казахстана в ближайшее время.

"Информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане отсутствует", – сообщили в МИД.

В министерстве призвали украинцев продолжать неукоснительно соблюдать рекомендации МИД: избегать мест массового скопления людей, прежде всего в больших городах, без необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность. В случае необходимости, немедленно обращаться в посольство.

 Читайте также: Почему "взорвался" Казахстан. Объясняем, что происходит и чем может закончиться

Наталия Медведева, Владислав Сердюк
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казахстан алматы
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