МИД: Завтра должен заработать аэропорт в Алматы, украинцы попытаются улететь
Завтра, 7 января, ожидается возобновление работы международного аэропорта в Алматы, задержавшиеся в Казахстане украинцы попытаются вылететь из страны. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел LIGA.net.
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МИД сообщил, что принимает меры по защите интересов украинцев в Казахстане.
"В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина. Все они – пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана", – говорится в комментарии министерства.
Как отмечается, угроз безопасности украинцев нет. Люди обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь.
По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта Алматы запланировано на завтра, 7 января. Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы граждане Украины смогли покинуть территорию Казахстана в ближайшее время.
"Информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане отсутствует", – сообщили в МИД.
В министерстве призвали украинцев продолжать неукоснительно соблюдать рекомендации МИД: избегать мест массового скопления людей, прежде всего в больших городах, без необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность. В случае необходимости, немедленно обращаться в посольство.
- С 2 января в Казахстане идут протесты. Изначальным требованием было снижение цен на автогаз, затем демонстранты начали требовать отставки режима.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, поручил снизить цены на газ и сменил на посту главы Совбеза экс-президента Нурсултана Назарбаева.
- Однако протесты продолжались, были захваты админзданий и аэропорта в Алматы.
- Власти Казахстана начали в Алматы спецоперацию и позвали на помощь российский блок ОДКБ. В Казахстан вылетели российские десантники.
- Сегодня утром начали отменять авиарейсы. Стало известно, что Казахстане застряли украинцы.
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