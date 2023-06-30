Милли не видит особых тактических способностей и решающего вклада вагнеровцев в войну
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли не считает, что наемники из террористической организации Группа Вагнера сделали какой-то решающий вклад в войну РФ против Украины, и не видит у них "выдающихся" тактических способностей. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, передает журналист Голоса Америки Джефф Селдин.
Группу Вагнера Милли назвал "безжалостной", но отметил: "Я бы не сказал, что их тактические навыки были особенно выдающимися. Они используют заключенных буквально как пушечное мясо. Они внесли свой вклад – да. Решающий – нет".
Комментируя попытку "похода" на Москву, Милли сказал, что пока слишком рано говорить, ослабило ли это российского диктатора Владимира Путина.
- 23 июня 2023 года Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь, а дело против него закрыли.
- Лукашенко заявил, что боевики Вагнера якобы будут учить беларуских военных.
- 26 июня росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения вагнеровцев. В ГПСУ и разведке пока нет таких данных. Секретарь СНБО Данилов тоже не верит, что Лукашенко на это согласится.
- Сегодня на заседании Ставки Залужному и Наеву было поручено усилить граничащее с Беларусью северное направление.
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