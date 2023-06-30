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Милли не видит особых тактических способностей и решающего вклада вагнеровцев в войну

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 22:32
Милли не видит особых тактических способностей и решающего вклада вагнеровцев в войну - Фото
Марк Милли (фото – ЕРА)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли не считает, что наемники из террористической организации Группа Вагнера сделали какой-то решающий вклад в войну РФ против Украины, и не видит у них "выдающихся" тактических способностей. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, передает журналист Голоса Америки Джефф Селдин.

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Группу Вагнера Милли назвал "безжалостной", но отметил: "Я бы не сказал, что их тактические навыки были особенно выдающимися. Они используют заключенных буквально как пушечное мясо. Они внесли свой вклад – да. Решающий – нет".

Комментируя попытку "похода" на Москву, Милли сказал, что пока слишком рано говорить, ослабило ли это российского диктатора Владимира Путина.

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Оксана Житнюк
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