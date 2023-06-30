Міллі не бачить особливих тактичних здібностей та вирішального внеску вагнерівців у війну
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі не вважає, що найманці з терористичної організації Група Вагнера зробили якийсь вирішальний внесок у війну РФ проти України, і не бачить у них "особливих" тактичних здібностей. Про це він сказав на брифінгу у п'ятницю, передає журналіст Голосу Америки Джефф Селдін.
Групу Вагнера Міллі назвав "безжальною", але зазначив: "Я б не сказав, що їхні тактичні навички були особливо видатними. Вони використовують ув'язнених буквально як гарматне м'ясо. Вони зробили свій внесок – так. Вирішальний – ні".
Коментуючи спробу "походу" на Москву, Міллі сказав, що поки що занадто рано говорити, чи послабило це російського диктатора Володимира Путіна.
- 23 червня 2023 року Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.
- Лукашенко заявив, що бойовики Вагнера нібито навчатимуть білоруських військових.
- 26 червня росЗМІ писали, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення вагнерівців. У ДПСУ та розвідки поки що немає таких даних. Секретар РНБО Данілов також не вірить, що Лукашенко на це погодиться.
- Сьогодні на засіданні Ставки Залужному і Наєву було доручено посилити північний напрямок, що межує з Білоруссю.
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