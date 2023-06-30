RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міллі не бачить особливих тактичних здібностей та вирішального внеску вагнерівців у війну

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 22:32
Міллі не бачить особливих тактичних здібностей та вирішального внеску вагнерівців у війну - Фото
Марк Міллі (фото – ЕРА)

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі не вважає, що найманці з терористичної організації Група Вагнера зробили якийсь вирішальний внесок у війну РФ проти України, і не бачить у них "особливих" тактичних здібностей. Про це він сказав на брифінгу у п'ятницю, передає журналіст Голосу Америки Джефф Селдін.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Групу Вагнера Міллі назвав "безжальною", але зазначив: "Я б не сказав, що їхні тактичні навички були особливо видатними. Вони використовують ув'язнених буквально як гарматне м'ясо. Вони зробили свій внесок – так. Вирішальний – ні".

Коментуючи спробу "походу" на Москву, Міллі сказав, що поки що занадто рано говорити, чи послабило це російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: Розвідка Естонії: Спроба походу на Москву могла бути результатом прорахунку Пригожина

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавагнерівціМарк Міллігрупа вагнера
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 