Розвідка Естонії: Спроба походу на Москву могла бути результатом прорахунку Пригожина

Спроба походу на Москву могла бути результатом прорахунку ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина – він міг розраховувати на підтримку деяких воєначальників і те, що військові регулярної армії РФ переходитимуть на бік вагнерівців. Про це йдеться у зведенні розвідувального центру Сил оборони Естонії, передає Postimees.

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В естонській розвідці наголосили, що вагнерівці зіштовхнулися зі слабким опором, але й на їхній бік ніхто не перейшов, а Москва готувалася до оборони та блокувала мости.

"Ймовірно, Пригожин зрозумів свій прорахунок і шукав виходу із ситуації. Своєю чергою, Олександр Лукашенко запропонував прийнятні гарантії безпеки. Можливо, президент Республіки Білорусь був лише посередником у переговорах, проте тривалі дружні відносини між Лукашенком та Пригожиним мали великий вплив на розвиток подій", – вважають в естонській розвідці.

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У спецслужбі наголосили, що Лукашенко був зацікавлений у пошуку вирішення ситуації, оскільки його режим безпосередньо залежить від стабільності РФ.

Також у розвідці вважають, що у найближчій перспективі дії "вагнерівців" не вплинуть на хід війни.

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