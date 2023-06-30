Розвідка Естонії: Спроба походу на Москву могла бути результатом прорахунку Пригожина
Спроба походу на Москву могла бути результатом прорахунку ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина – він міг розраховувати на підтримку деяких воєначальників і те, що військові регулярної армії РФ переходитимуть на бік вагнерівців. Про це йдеться у зведенні розвідувального центру Сил оборони Естонії, передає Postimees.
В естонській розвідці наголосили, що вагнерівці зіштовхнулися зі слабким опором, але й на їхній бік ніхто не перейшов, а Москва готувалася до оборони та блокувала мости.
"Ймовірно, Пригожин зрозумів свій прорахунок і шукав виходу із ситуації. Своєю чергою, Олександр Лукашенко запропонував прийнятні гарантії безпеки. Можливо, президент Республіки Білорусь був лише посередником у переговорах, проте тривалі дружні відносини між Лукашенком та Пригожиним мали великий вплив на розвиток подій", – вважають в естонській розвідці.
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У спецслужбі наголосили, що Лукашенко був зацікавлений у пошуку вирішення ситуації, оскільки його режим безпосередньо залежить від стабільності РФ.
Також у розвідці вважають, що у найближчій перспективі дії "вагнерівців" не вплинуть на хід війни.
- 23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.
- Тамтешній диктатор Лукашенко заявив, що бойовики Вагнера нібито навчатимуть білоруських військових.
- 26 червня росЗМІ писали, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення вагнерівців. У ДПСУ та розвідці наразі немає таких даних. Секретар РНБО Данілов також не вірить, що Лукашенко на це погодиться.
- Сьогодні на засіданні Ставки Залужному і Наєву було доручено посилити північний напрямок, що межує з Білоруссю.
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