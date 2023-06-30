Разведка Эстонии: Попытка похода на Москву могла быть результатом просчета Пригожина
Попытка похода на Москву могла быть результатом просчета главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина – он мог рассчитывать на поддержку некоторых военачальников и на то, что военные регулярной армии РФ будут переходить на сторону вагнеровцев. Об этом сказано в сводке разведывательного центра Сил обороны Эстонии, передает Postimees.
В эстонской разведке подчеркнули, что вагнеровцы столкнулись со слабым сопротивлением, но и на их сторону никто не перешел, а Москва готовилась к обороне и блокировала мосты.
"Вероятно, Пригожин понял свой просчет и искал выход из ситуации. В свою очередь, Александр Лукашенко предложил приемлемые гарантии безопасности. Возможно, президент Республики Беларусь был лишь посредником в переговорах, однако длительные дружеские отношения между Лукашенко и Пригожиным оказали большое влияние на развитие событий", – считают в эстонской разведке.
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В спецслужбе отметили, что Лукашенко был заинтересован в поиске решения ситуации, поскольку его режим напрямую зависит от стабильности РФ.
Также в разведке считают, что в ближайшей перспективе действия вагнеровцев не окажут значимого влияния на ход войны.
- 23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь, а дело против него закрыли.
- Тамошний диктатор Лукашенко заявил, что боевики Вагнера якобы будут учить беларуских военных.
- 26 июня росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения вагнеровцев. В ГПСУ и разведке пока нет таких данных. Секретарь СНБО Данилов тоже не верит, что Лукашенко на это согласится.
- Сегодня на заседании Ставки Залужному и Наеву было поручено усилить граничащее с Беларусью северное направление.
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