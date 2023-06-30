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Разведка Эстонии: Попытка похода на Москву могла быть результатом просчета Пригожина

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 16:00
Разведка Эстонии: Попытка похода на Москву могла быть результатом просчета Пригожина - Фото
Евгений Пригожин (Фото – ресурс оккупантов)

Попытка похода на Москву могла быть результатом просчета главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина – он мог рассчитывать на поддержку некоторых военачальников и на то, что военные регулярной армии РФ будут переходить на сторону вагнеровцев. Об этом сказано в сводке разведывательного центра Сил обороны Эстонии, передает Postimees.

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В эстонской разведке подчеркнули, что вагнеровцы столкнулись со слабым сопротивлением, но и на их сторону никто не перешел, а Москва готовилась к обороне и блокировала мосты.

"Вероятно, Пригожин понял свой просчет и искал выход из ситуации. В свою очередь, Александр Лукашенко предложил приемлемые гарантии безопасности. Возможно, президент Республики Беларусь был лишь посредником в переговорах, однако длительные дружеские отношения между Лукашенко и Пригожиным оказали большое влияние на развитие событий", – считают в эстонской разведке.

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В спецслужбе отметили, что Лукашенко был заинтересован в поиске решения ситуации, поскольку его режим напрямую зависит от стабильности РФ.

Также в разведке считают, что в ближайшей перспективе действия вагнеровцев не окажут значимого влияния на ход войны.

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Оксана Житнюк
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