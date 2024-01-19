Министр обороны Германии: Эксперты говорят, что война с РФ возможна через пять-восемь лет

Борис Писториус (Скриншот)

Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через пять-восемь лет. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Tagesspiegel.

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"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", – сказал глава Минобороны, добавив, что пока не считает вероятным нападение России.

Писториус заявил, что склонен доверять экспертам, которые говорят, что, возможно, война между НАТО и РФ может развернуться в ближайшие пять-восемь лет.

Министр добавил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к такому сценарию.

18 января помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от него.

17 января 2024 года президент Франции Макрон заявил, что подготовка соглашения о гарантиях безопасности для Украины почти завершена, и подчеркнул, что 2024 год станет ключевым для Европы.

В тот же день глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр заявил об окончании "спокойной и предсказуемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что угодно, включая новые войны, может произойти в любой момент.

18 января помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от него.

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