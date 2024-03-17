Министр обороны Испании: Баллистическая ракета из России может прекрасно долететь и до нас

Маргарита Роблес (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что баллистическая ракета России может достичь ее страны. Об этом она сообщила в интервью La Vanguardia, цитирует ее El Mundo.

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По ее словам, диктатор Владимир Путин представляет собой огромную угрозу для соседних стран и международного сообщества в целом.

"Сегодня баллистическая ракета может прекрасно достичь Испании из России. Иногда у меня возникает ощущение, что мы не осознаем опасность, которая существует в данный момент. И не только в Украине; также в секторе Газа и в Сахеле, где я очень пессимистично оцениваю ситуацию", — сказала Роблес.

Она отметила, что угроза для Европы "тотальная и абсолютная".

"Все, что вам нужно сделать, это послушать последние заявления Путина, в которых он говорит о возможности ядерной агрессии. Европа должна осознавать, что опасность очень близка, это не гипотеза, а реальная ситуация. Страны, граничащие с Россией, это очень хорошо понимают", — заявила глава ведомства.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах. К чешской инициативе ранее присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

7 марта президент Чехии Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

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