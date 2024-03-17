Міністр оборони Іспанії: Балістична ракета з Росії може чудово долетіти і до нас

Маргарита Роблес (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що балістична ракета Росії може досягти її країни. Про це вона повідомила в інтерв’ю La Vanguardia, цитує її El Mundo.

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За її словами, диктатор Володимир Путін є величезною загрозою для сусідніх країн і міжнародної спільноти в цілому.

"Сьогодні балістична ракета може чудово досягти Іспанії з Росії. Іноді в мене виникає відчуття, що ми не усвідомлюємо небезпеку, яка існує зараз. І не тільки в Україні; також у секторі Газа та в Сахелі, де я дуже песимістично оцінюю ситуацію" – сказала Роблес.

Вона зазначила, що загроза для Європи "тотальна та абсолютна".

"Все, що вам потрібно зробити, це послухати останні заяви Путіна, в яких він говорить про можливість ядерної агресії. Європа має усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не гіпотеза, а реальна ситуація. Країни, що межують із Росією, це дуже добре розуміють", – заявила глава відомства.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. Йдеться про півмільйона снарядів калібру 155 мм та ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, знайдених у третіх країнах. До чеської ініціативи раніше приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

7 березня президент Чехії Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 тисяч артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що сплачено лише 300 000 боєприпасів.

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