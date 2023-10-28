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Министр обороны Словакии заявил, что больше не отправит Украине оружие и боеприпасы

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 16:27
Министр обороны Словакии заявил, что больше не отправит Украине оружие и боеприпасы - Фото
Роберт Калиняк (Фото: Facebook)

Новоназначенный министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что его страна намерена изменить условия оборонного соглашения с США, поскольку теперь отказывается отправлять Украине новые партии оружия и боеприпасов из собственных складов. Об этом он написал в Facebook.

"Послу США мы на встрече передали позицию словацкого правительства – в Украину мы не будем присылать новые партии со словацких складов оружия и боеприпасов, и оборонный договор необходимо пересмотреть", – написал Калиняк.

Он заявил, что ценит хорошие отношения с западными партнерами, но новые власти Словакии "не похожи на предыдущие рабские правительства".

"Словацкая внешняя и оборонная политика переживала провал за провалом. Среди крупнейших провалов, безусловно, к сожалению, сформулировано соглашение об оборонном сотрудничестве и достойное осуждения распределение военного оборудования и боеприпасов, которые абсолютно необходимы для Словакии", – добавил он.

Словакия в феврале 2022 года заключила с США соглашение о военном сотрудничестве, которое дает американцам право пользоваться двумя аэродромами и закрепляет их обещание вложить $100 млн в модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии. Во время голосования за оборонное сотрудничество с США, депутат от ультраправой партии Андрей Медвецкий вылил на флаг Украины воду во время заседания.

В настоящее время Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.
  • Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.
  • 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD, победившей на недавних выборах.
  • Ранее Чапутова заявила, что поддержка Украины должна продолжаться.

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Милана Головань
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