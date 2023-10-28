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Міністр оборони Словаччини заявив, що більше не відправлятиме Україні зброю та боєприпаси

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 16:27
Міністр оборони Словаччини заявив, що більше не відправлятиме Україні зброю та боєприпаси - Фото
Роберт Каліняк (Фото: Facebook)

Новопризначений міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що його країна має намір змінити умови оборонної угоди з США, оскільки тепер відмовляється надсилати Україні нові партії зброї та боєприпасів з власних складів. Про це він написав у Facebook.

"Послу США ми на зустрічі передали позицію словацького уряду – в Україну ми не надсилатимемо нових партій зі словацьких складів зброї та боєприпасів, і оборонний договір необхідно переглянути", – написав Каліняк.

Він заявив, що цінує добрі відносини із західними партнерами, але нова влада Словаччини "не схожа на попередні рабські уряди".

"Словацька зовнішня та оборонна політика провалу за провалом. Серед найбільших провалів, безумовно, на жаль, сформульована угода про оборонне співробітництво та гідний засудження розподіл військового обладнання та боєприпасів, які є абсолютно необхідними для Словаччини", – додав він.

Словаччина в лютому 2022 року уклала зі США угоду про військову співпрацю, яка дає американцям право користуватися двома аеродромами та закріплює їхню обіцянку вкласти $100 млн у модернізацію оборонної інфраструктури Словаччини. Під час голосування за оборонну співпрацю з США депутат від ультраправої партії Андрей Медвецький вилив на прапор України воду під час засідання.

Нині Словаччина відіграє не менше чотирьох важливих для України ролей: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів та зброї, один із транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.
  • Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.
  • 25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD, яка перемогла на нещодавніх виборах.
  • Раніше Чапутова заявила, що підтримка України має тривати.

Читайте також: Топполітик Словаччини заявив, що можна продавати зброю ЗСУ. Фіцо виступав проти допомоги

Мілана Головань
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війнаСловаччинароберт каліняк

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