Минобороны Польши: РФ увязла как в Чечне и Афганистане, война еще будет идти месяцы

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Россия увязла в Украине как в Чечне или Афганистане, а поэтому победа ВСУ — единственный вариант. Об этом он сообщил в интервью Larazon.

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По его словам, чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет жертв. Он отметил, что верит в способность Украины победить при поддержке свободного мира, так как это будет единственным честным вариантом.

Насчет продолжительности войны Блащак сказал, что это вопрос месяцев, а не недель.

"Россия увязла в Украине — как раньше в Чечне и Афганистане. Выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость столкнуться с последствиями этой варварской атаки", — заявил министр.

Глава польского ведомства подчеркнул, что военная помощь Украине и экономическое давление на Россию — самые эффективные формы противодействия оккупантам.

"Мы не должны чувствовать себя уставшими или освобожденными от поддержки Украины, эта нация тоже борется за нашу свободу, за свободу и ценности Европы", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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