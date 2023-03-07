Минобороны Польши: РФ увязла как в Чечне и Афганистане, война еще будет идти месяцы
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Россия увязла в Украине как в Чечне или Афганистане, а поэтому победа ВСУ — единственный вариант. Об этом он сообщил в интервью Larazon.
"Россия увязла в Украине — как раньше в Чечне и Афганистане. Выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость столкнуться с последствиями этой варварской атаки", — заявил министр.
Глава польского ведомства подчеркнул, что военная помощь Украине и экономическое давление на Россию — самые эффективные формы противодействия оккупантам.
"Мы не должны чувствовать себя уставшими или освобожденными от поддержки Украины, эта нация тоже борется за нашу свободу, за свободу и ценности Европы", — резюмировал он.
- На конец января 2023 года Польша готова была передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО.
- Кроме того, Польша постарается сократить обучение украинских военных на Leopard с десяти до пяти недель.
- Дуда: Для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях.
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