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Минобороны Польши: РФ увязла как в Чечне и Афганистане, война еще будет идти месяцы

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 12:24
Минобороны Польши: РФ увязла как в Чечне и Афганистане, война еще будет идти месяцы - Фото
Мариуш Блащак (Фото: EPA)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Россия увязла в Украине как в Чечне или Афганистане, а поэтому победа ВСУ — единственный вариант. Об этом он сообщил в интервью Larazon.

По его словам, чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет жертв. Он отметил, что верит в способность Украины победить при поддержке свободного мира, так как это будет единственным честным вариантом. 
Насчет продолжительности войны Блащак сказал, что это вопрос месяцев, а не недель. 

"Россия увязла в Украине — как раньше в Чечне и Афганистане. Выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость столкнуться с последствиями этой варварской атаки", — заявил министр.

Глава польского ведомства подчеркнул, что военная помощь Украине и экономическое давление на Россию — самые эффективные формы противодействия оккупантам. 

"Мы не должны чувствовать себя уставшими или освобожденными от поддержки Украины, эта нация тоже борется за нашу свободу, за свободу и ценности Европы", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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Мариуш Блащак война польша военная помощь
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