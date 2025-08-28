Минобороны России цинично заявило о "достижении целей", убив киевлян, среди которых и дети
Устроив одну из самых массированных ракетно-дроновых атак, основной целью которой был Киев, Минобороны России цинично заявило о "достижении целей удара".
Военное ведомство государства-агрессора сообщило, что в ночь на 28 августа войска РФ нанесли групповой удар "высокоточным оружием" большой дальности воздушного базирования, в частности гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками – якобы по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – цинично заявили в ведомстве.
На самом деле было прямое попадание российских крылатых ракет в два дома в Дарницком районе Киева, о чем сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Больше всего жертв – в результате попадания в пятиэтажку, там ракета разрушила подъезд. В целом по Киеву – 15 погибших. Четверо из них – дети (двух, 14 и 17 лет).
- В Киеве также повреждены здания представительства Евросоюза и British Council.
- Подверглись атакам и два здания Главного управления Государственной налоговой службы, главные офисы двух крупных банков, офис Европейского инвестиционного банка и сортировочное депо Нової пошти.
- В Винницкой области была целенаправленная атака на парк пассажирских поездов Интерсити+.
- Также в Винницкой области россияне били по критической инфраструктуре, оставив без света десятки населенных пунктов. В Запорожье – атака на промышленное предприятие.
- В целом Россия использовала 629 средств воздушного нападения, в том числе 31 ракету.
