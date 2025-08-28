Минобороны России цинично заявило о "достижении целей", убив киевлян, среди которых и дети

Россия утверждает, что била по "предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины". На самом деле – по жилым домам

Фото: ГСЧС

Устроив одну из самых массированных ракетно-дроновых атак, основной целью которой был Киев, Минобороны России цинично заявило о "достижении целей удара".

Военное ведомство государства-агрессора сообщило, что в ночь на 28 августа войска РФ нанесли групповой удар "высокоточным оружием" большой дальности воздушного базирования, в частности гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками – якобы по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – цинично заявили в ведомстве.

На самом деле было прямое попадание российских крылатых ракет в два дома в Дарницком районе Киева, о чем сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Больше всего жертв – в результате попадания в пятиэтажку, там ракета разрушила подъезд. В целом по Киеву – 15 погибших. Четверо из них – дети (двух, 14 и 17 лет).