Міноборони Росії цинічно заявило про "досягнення цілей", вбивши киян, серед яких і діти
Влаштувавши одну з наймасованіших ракетно-дронових атак, основною ціллю якої був Київ, Міноборони Росії цинічно заявило про "досягнення цілей удару".
Воєнне відомство держави-агресорки повідомило, що у ніч проти 28 серпня війська РФ завдали групового удару "високоточною зброєю" великої дальності повітряного базування, зокрема гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинджал" та ударними безпілотниками – нібито по підприємствах військово-промислового комплексу та військових авіабазах України.
"Цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражено", – цинічно заявили у відомстві.
Насправді ж було пряме влучання російських крилатих ракет у два будинки у Дарницькому районі Києва, про що повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Найбільше жертв – внаслідок влучання у п'ятиповерхівку, там ракета зруйнувала під'їзд. Загалом по Києву – 15 загиблих. Четверо з них – діти (двох, 14 і 17 років).
- У Києві також пошкоджено будівлі представництва Євросоюзу та British Council.
- Зазнали атаки й дві будівлі Головного управління Державної податкової служби, головні офіси двох великих банків, офіс Європейського інвестиційного банку та сортувальне депо Нової пошти.
- У Вінницькій області була цілеспрямована атака на парк пасажирських поїздів Інтерсіті+.
- Також на Вінниччині росіяни гатили по критичній інфраструктурі, залишивши без світла десятки населених пунктів. У Запоріжжі – атака на промислове підприємство.
- Загалом Росія використала 629 засобів повітряного нападу, зокрема 31 ракету.
