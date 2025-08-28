Міноборони Росії цинічно заявило про "досягнення цілей", вбивши киян, серед яких і діти

Росія стверджує, що била по "підприємствах військово-промислового комплексу та військових авіабазах України". Насправді ж – по житлових будинках

Фото: ДСНС

Влаштувавши одну з наймасованіших ракетно-дронових атак, основною ціллю якої був Київ, Міноборони Росії цинічно заявило про "досягнення цілей удару".

Воєнне відомство держави-агресорки повідомило, що у ніч проти 28 серпня війська РФ завдали групового удару "високоточною зброєю" великої дальності повітряного базування, зокрема гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинджал" та ударними безпілотниками – нібито по підприємствах військово-промислового комплексу та військових авіабазах України.

"Цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражено", – цинічно заявили у відомстві.

Насправді ж було пряме влучання російських крилатих ракет у два будинки у Дарницькому районі Києва, про що повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Найбільше жертв – внаслідок влучання у п'ятиповерхівку, там ракета зруйнувала під'їзд. Загалом по Києву – 15 загиблих. Четверо з них – діти (двох, 14 і 17 років).