Мобилизация. Электронный кабинет заработает во втором квартале, с повестками решается — МО

Черногоренко заявила, что вопрос повесток будет рассматриваться при обсуждении законопроекта о мобилизации

Екатерина Черногоренко (Фото: Минобороны)

Электронный кабинет военнообязанных планируют запустить во втором квартале 2024 года (апрель-июнь). Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона.

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По его словам, как только закон о цифровом реестре вступит в силу, то Минобороны сможет приступить к практической работе.

"И во втором квартале сможем предоставить такой функционал", — сказала Черногоренко.

Она не стала отвечать на вопрос, планируется ли внедрение электронных повесток.

"Повестки – это вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого мобилизационного закона", — заявила чиновница.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом. Были вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.

В тот же день Министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.

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