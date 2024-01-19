Мобилизация. Военкоматы больше не будут отправлять повестки лишний раз — Минобороны

Черногоренко заявила, что из-за верификации данных в электронном реестре военнообязанных не будет нецелевых сообщений гражданам прибыть в ТЦК

Военкомат (Фото: ВСУ)

Территориальные центры комплектования (военкоматы) больше не будут отправлять повестки гражданам лишний раз. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, после принятия соответствующего законопроекта в Украине запускают электронный кабинет военнообязанного, чтобы была возможность актуализировать данные граждан.

"Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей повседневной работе", — сказала Черногоренко.

Она отметила, что верификация данных в электронном реестре военнообязанных "Оберег" уже проведена, Минобороны трансформировало бумажную информацию в цифровую.

"Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанным прибыть в ТЦК. Это должно работать как часы, ТЦК должны иметь верифицированные списки военнообязанных", — заявила чиновница.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом. Были вопросы к нормам почти на всех 73 страницах документа, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.

В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.

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