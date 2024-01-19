Мобілізація. Військкомати більше не надсилатимуть повістки зайвий раз — Міноборони

Чорногоренко заявила, що через верифікацію даних в електронному реєстрі військовозобов'язаних не буде нецільових повідомлень громадянам прибути до ТЦК

Військкомат (Фото: Вiталiй Дячук)

Територіальні центри комплектування (військкомати) більше не надсилатимуть повістки громадянам зайвий раз. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, після ухвалення відповідного законопроєкту в Україні запускають електронний кабінет військовозобов'язаного, щоб була можливість актуалізувати дані громадян.

"Буде наданий період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй повсякденній роботі", – сказала Чорногоренко.

Вона зазначила, що верифікацію даних в електронному реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" уже проведено, Міноборони трансформувало паперову інформацію на цифрову.

"Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаним прибути до ТЦК. Це має працювати як годинник, ТЦК повинен мати верифіковані списки військовозобов'язаних", – заявила чиновниця.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках документа, заявив секретар комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання уряду. Потім уряд відкликав його.

Міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

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