Мобілізація. Електронний кабінет запрацює у другому кварталі, з повістками вирішується — МО

Чорногоренко заявила, що питання повісток розглядатиметься під час обговорення законопроєкту про мобілізацію

Катерина Чорногоренко (Фото: Міноборони)

Електронний кабінет військовозобов'язаних планують запустити у другому кварталі 2024 року (квітень-червень). Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, щойно закон про цифровий реєстр набуде чинності, Міноборони зможе розпочати практичну роботу.

"І у другому кварталі зможемо надати такий функціонал", – сказала Чорногоренко.

Вона не відповіла на запитання, чи планується впровадження електронних повісток.

"Повістки – це питання, яке розглядатиметься в межах так званого мобілізаційного закону", – заявила чиновниця.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках документа, заявив секретар комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання уряду. Потім уряд відкликав його.

Міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

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