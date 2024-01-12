Мобилизация. Комитет еще не получил проект, надеюсь, не будет как с предыдущим – нардепка

Соломия Бобровская (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

В профильном комитете Верховной Рады еще не видели нового мобилизационного законопроекта, однако надеются, что увидят его еще до регистрации, чтобы не было такой же ситуации, как с предыдущим проектом. Об этом сообщила народный депутат от Голоса, член Комитета по вопросам национальной безопасности Соломия Бобровская в эфире Радио Свобода.

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"Мы не видели новый законопроект еще пока. Но мы знаем те предложения, которые готовил Комитет, и статьи, к которым были замечания. Поэтому я надеюсь, что все эти вещи будут учтены, и мы увидим это еще до регистрации, чтобы сделать невозможным повторный сценарий, который происходил с первым большим правительственным законопроектом", – сказала она.

Сегодня утром нардепка от Слуг Марианна Безуглая опубликовала якобы перечень того, что планируется изменить в новом мобилизационном законопроекте. В частности, будто бы из него изъят положение о внесении уклоннистов в перечень должников.

Бобровская ответила, что, ей "кажется", Безуглая опубликовала рекомендации Комитета, однако подчеркнула, что Комитет пока не получил документ: "Ни официально, ни неофициально [не получили] драфт законопроекта, который Министерство обороны хочет регистрировать".

11 января, после отзыва законопроекта о мобилизации правительством, министр обороны Рустем Умеров заявил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом "всех предложений".

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке начал работу над законопроектом о мобилизации. Есть вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании Согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку в правительство. Впоследствии правительство отозвало законопроект.

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