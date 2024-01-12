Мобілізація. Комітет ще не отримав проєкт, сподіваюся, не буде як із попереднім – нардепка

Соломія Бобровська (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

У профільному комітеті Верховної Ради ще не бачили нового мобілізаційного законопроєкту, проте сподіваються, що побачать його ще до реєстрації, аби не було такої ж ситуації, як з попереднім проєктом. Про це повідомила народна депутатка від Голосу, членкиня Комітету з питань національної безпеки Соломія Бобровська в етері Радіо Свобода.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми не бачили нового законопроєкту ще поки. Але ми знаємо ті пропозиції, які готував Комітет, і статті, до яких були зауваження. Тому я надіюся, що всі ці речі будуть враховані, і ми побачимо це ще до реєстрації, щоб унеможливити повторний сценарій, який відбувався з першими великим законопроєктом урядовим", – сказала вона.

Сьогодні вранці нардепка від Слуг Мар'яна Безугла опублікувала нібито перелік того, що планують змінити у новому мобілізаційному законопроєкті. Зокрема, буцімто з нього вилучать положення про внесення ухилянтів до переліку боржників.

Бобровська відповіла, що, їй "здається", Безугла опублікувала рекомендації Комітету, проте наголосила, що Комітет поки не отримав документ: "Ані офіційно, ані неофіційно [не отримали] драфт законопроєкту, який Міністерство оборони хоче реєструвати".

11 січня, після відкликання законопроєкту про мобілізацію урядом, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що його відомство вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням "усіх пропозицій".

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію. Є питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Проте на закритому засіданні Погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання в уряд. Згодом уряд відкликав законопроєкт.

Читайте також: Мобілізація. Нардеп Костенко пояснив, чому законопроєкт повернули Кабміну – відео