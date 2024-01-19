Мобилизация. Офицер-морпех: Не надо думать, что вы умрете. Нужно заставить умереть врага

Стратичук заявил, что если украинцы устанут от войны, то она закончится быстро, но в пользу России

Сергей Стратичук (Фото: скриншот с видео)

Офицер 36 бригады морской пехоты и защитник Мариуполя Сергей Стратичук призвал украинцев думать не о смерти на войне, а о более эффективном уничтожении российских оккупантов. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

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По его словам, если вся Украина устанет от войны, то она закончится быстро, но в пользу России.

"Меня очень раздражает вот эта тенденция: видеоинструкции о том, как разговаривать с ТЦК, как отшить их на блокпосту. Куча Telegram-каналов о том, где ходит ТЦК. Пацаны, вы это серьезно? Блин, я не знаю. Говорят о каких-то "играх политиков", о том, что "у меня одна жизнь". А у всех остальных что – девять?", — сказал Стратичук.

Военный отметил, что в 2022 году видел очень много людей, которые говорили о необходимости идти на войну и уничтожать врага.

"А сейчас все больше вижу: Я не хочу идти умирать. А что ты сразу решил, что будешь умирать? Иди и заставляй умирать врага", — заявил офицер.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом. Были вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.

В тот же день Министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.

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