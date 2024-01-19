Мобілізація. Офіцер-морпіх: Не треба думати, що ви помрете. Потрібно змусити померти ворога

Стратічук заявив, що якщо українці втомляться від війни, вона закінчиться швидко, але на користь Росії

Сергій Стратічук (Фото: скриншот з відео)

Офіцер 36-ї бригади морської піхоти та захисник Маріуполя Сергій Стратічук закликав українців думати не про смерть на війні, а про більш ефективне знищення російських окупантів. Про це він повідомив у інтерв'ю Українській правді.

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За його словами, якщо вся Україна втомиться від війни, вона закінчиться швидко, але на користь Росії.

"Мене дуже дратує ось ця тенденція: відеоінструкції про те, як розмовляти з ТЦК, як відшити їх на блокпосту. Купа Telegram-каналів про те, де ходить ТЦК. Пацани, ви це серйозно? Блін, я не знаю. Говорять про якісь-то "ігри політиків", про те, що "у мене одне життя". А у всіх інших що — дев'ять?" — сказав Стратічук.

Військовий зазначив, що у 2022 році бачив дуже багато людей, які говорили про необхідність йти на війну та знищувати ворога.

"А зараз все більше бачу: Я не хочу йти вмирати. А що ти одразу вирішив, що вмиратимеш? Іди і змушуй помирати ворога", – заявив офіцер.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання уряду. Потім уряд відкликав його.

Міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

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