Мобілізація. Офіцер-морпіх: Не треба думати, що ви помрете. Потрібно змусити померти ворога
Офіцер 36-ї бригади морської піхоти та захисник Маріуполя Сергій Стратічук закликав українців думати не про смерть на війні, а про більш ефективне знищення російських окупантів. Про це він повідомив у інтерв'ю Українській правді.
За його словами, якщо вся Україна втомиться від війни, вона закінчиться швидко, але на користь Росії.
"Мене дуже дратує ось ця тенденція: відеоінструкції про те, як розмовляти з ТЦК, як відшити їх на блокпосту. Купа Telegram-каналів про те, де ходить ТЦК. Пацани, ви це серйозно? Блін, я не знаю. Говорять про якісь-то "ігри політиків", про те, що "у мене одне життя". А у всіх інших що — дев'ять?" — сказав Стратічук.
Військовий зазначив, що у 2022 році бачив дуже багато людей, які говорили про необхідність йти на війну та знищувати ворога.
"А зараз все більше бачу: Я не хочу йти вмирати. А що ти одразу вирішив, що вмиратимеш? Іди і змушуй помирати ворога", – заявив офіцер.
- 25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- 4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.
- 11 січня нардепи мали розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання уряду. Потім уряд відкликав його.
- Міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.
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