Мобилизация. Предлагается брать на госслужбу и в прокуроры людей с военной подготовкой

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В новом варианте законопроекта о мобилизации предлагают принимать на государственную службу граждан, прошедших общевойсковую подготовку или военную службу. Об этом говорится в карточке проекта закона №10449.

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Предлагается внести изменения в статью 19 закона о государственной службе.

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Отмечено, что стать госслужащим не может гражданин моложе 60 лет, не прошедший базовую общевойсковую подготовку или военную службу. В то же время, это не распространяется на людей, освобожденных от воинской службы по состоянию здоровья или по другим причинам.

Такие же изменения предлагают внести и в статью 27 закона о прокуратуре.

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Ранее стать прокурором окружной или областной прокуратуры, прокурором Офиса генпрокурора, а также прокурором САП по результатам отбора может быть назначен гражданин, имеющий высшее юридическое образование и владеющий государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Теперь предлагается добавить к требованиям кандидата обязательное прохождение воинской службы или общевойсковой подготовки.

Список других новшеств можно прочитать по ссылке.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы. Но документ отправили на доработку.

Основные замечания к законопроекту о мобилизации по словам спикера Руслана Стефанчука касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.

11 января 2024 года министр обороны Рустем Умеров сказал, что уже готова новая редакция закона о мобилизации с учетом всех предложений.

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