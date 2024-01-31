Мобілізація. Пропонується брати на держслужбу та в прокурори людей із військовим вишколом

Ілюстративне фото

У новому варіанті законопроєкту про мобілізацію пропонують приймати на державну службу громадян, які пройшли загальновійськову підготовку або військову службу. Про це йдеться у картці проєкту закону №10449.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Пропонується внести зміни до статті 19 закону про державну службу.

Скриншот

Зазначено, що стати держслужбовцем не може громадянин молодше 60 років, що не пройшов базову загальновійськову підготовку або військову службу. Водночас це не розповсюджується на людей, звільнених від військової служби за станом здоров'я або з інших причин.

Такі ж зміни пропонують внести і до статті 27 закону про прокуратуру.

Скриншот

Раніше стати прокурором окружної або обласної прокуратури, прокурором Офісу генпрокурора, а також прокурором САП за результатами добору може бути призначений громадянин, який має вищу юридичну освіту та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Тепер пропонується додати до вимог до кандидата обов'язкове проходження військової служби або загальновійськової підготовки.

Список інших нововведень можна прочитати за посиланням.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але документ відправили на доопрацювання.

Основні зауваження до законопроєкту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.

11 січня 2024 року міністр оборони Рустем Умєров сказав, що вже готова нова редакція закону про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій.

Читайте також: Законопроєкт про мобілізацію в Раді особисто представлятимуть Умєров та Залужний