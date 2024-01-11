Мобилизация. Проблемы с законопроектом произошли из-за отсутствия коммуникации – Костенко
Секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко рассказал в видеокомментарии LIGA.net, что проблемы с законопроектом о мобилизации возникли, в частности, из-за "отсутствия коммуникации" между президентом, правительством, военными и обществом.
"Я считаю, что правильно было бы с самого начала, если бы это внес президент, если бы президент собрал все политические силы и сказал: "Смотрите, такая у нас проблема, давайте ее решать, разделять ответственность, выходить к народу и говорить, что получается". Нет, решили эту историю не коммуницировать, идти через военных, через правительство, и вот что мы получили", – сказал Костенко.
По его мнению, именно из-за отсутствия коммуникации и депутаты и люди выступили за то, что законопроект нужно менять и дорабатывать.
Он добавил, что изменения обязательно должны быть, но внедрять их следует через коммуникацию с гражданами, депутатами, военными и правительством.
Сегодня глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что по результатам закрытого заседания согласительного совета и совещания с военным командованием законопроект о мобилизации возвращают на доработку.
Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что решение о возвращении законопроекта на доработку было общим: политические силы, представители правительства и военного руководства.
- 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнения оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнения и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.
Читайте также: Закон о мобилизации. Значительное внимание уделено пополнению потерь – глава комитета Рады