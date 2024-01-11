Мобилизация. Проблемы с законопроектом произошли из-за отсутствия коммуникации – Костенко

По его мнению, все изменения в проект закона должны быть внедрены через коммуникацию с людьми, депутатами, правительством и военными

Роман Костенко (Фото: Facebook)

Секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко рассказал в видеокомментарии LIGA.net, что проблемы с законопроектом о мобилизации возникли, в частности, из-за "отсутствия коммуникации" между президентом, правительством, военными и обществом.

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"Я считаю, что правильно было бы с самого начала, если бы это внес президент, если бы президент собрал все политические силы и сказал: "Смотрите, такая у нас проблема, давайте ее решать, разделять ответственность, выходить к народу и говорить, что получается". Нет, решили эту историю не коммуницировать, идти через военных, через правительство, и вот что мы получили", – сказал Костенко.

По его мнению, именно из-за отсутствия коммуникации и депутаты и люди выступили за то, что законопроект нужно менять и дорабатывать.

Он добавил, что изменения обязательно должны быть, но внедрять их следует через коммуникацию с гражданами, депутатами, военными и правительством.

Сегодня глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что по результатам закрытого заседания согласительного совета и совещания с военным командованием законопроект о мобилизации возвращают на доработку.

Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что решение о возвращении законопроекта на доработку было общим: политические силы, представители правительства и военного руководства.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнения оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнения и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.

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