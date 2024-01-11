Мобілізація. Проблеми з законопроєктом сталися через відсутність комунікації – Костенко

На його думку, всі зміни до проєкту закону мають бути впроваджені через комунікацію з людьми, депутатами, урядом та військовими

Роман Костенко (Фото: Facebook)

Секретар комітету та народний депутат Роман Костенко розповів у відеокоментарі LIGA.net, що проблеми з законопроєктом про мобілізацію виникли, зокрема, через "відсутність комунікації" між президентом, урядом, військовими та суспільством.

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"Я вважаю, що правильно було б з самого початку, якби це вніс президент, якби президент зібрав всі політичні сили і сказав: "Дивіться, така у нас проблема, давайте її вирішувати, розділяти відповідальність, виходити до народу і казати, що виходить". Ні, вирішили цю історію не комунікувати, йти через військових, через уряд, і от що ми отримали", – висловився Костенко.

На його думку, саме через відсутність комунікації і депутати і люди виступили за те, що законопроєкт треба змінювати та доопрацьовувати.

Він додав, що зміни обов'язково мають бути, але впроваджувати їх треба через комунікацію з громадянами, депутатами, військовими та урядом.

Сьогодні глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що за результатами закритого засідання погоджувальної ради та наради з військовим командуванням законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що рішення про повернення законопроєкту на доопрацювання було спільним: політичних сил, представників уряду та військового керівництва.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення списку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні запитання щодо запланованих змін. 28 грудня спікер Руслан Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, однак інакше війну не виграти.

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