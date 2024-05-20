Мобилизация. Урегулировано, что именно должно быть в повестке – список

На повестке должна быть подпись должностного лица, выдавшего документ, и дата подписи

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Кабинет министров в своем постановлении о порядке призыва установил, что должно быть в повестке: данные получателя, наименование органа, выдавшего документ, подпись должностного лица и другое.

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В повестке указываются:

→ фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

→ наименование органа, выдавшего повестку (районный или городской ТЦК, или его отделы, или соответствующее подразделение разведывательных органов, Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины – последнее для резервистов и военнообязанных, которые там учитываются);

→ цель вызова в такой орган;

→ место, день и время явки по вызову;

→ подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, дата подписи;

→ регистрационный номер повестки;

→ разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Также, согласно новым правилам, повестки смогут выдать не только служащие ТЦК, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий.

К тому же повестки теперь могут выдавать круглосуточно, а также расширился список мест, где это можно делать.