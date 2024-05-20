Мобилизация. Урегулировано, что именно должно быть в повестке – список
Кабинет министров в своем постановлении о порядке призыва установил, что должно быть в повестке: данные получателя, наименование органа, выдавшего документ, подпись должностного лица и другое.
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В повестке указываются:
→ фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
→ наименование органа, выдавшего повестку (районный или городской ТЦК, или его отделы, или соответствующее подразделение разведывательных органов, Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины – последнее для резервистов и военнообязанных, которые там учитываются);
→ цель вызова в такой орган;
→ место, день и время явки по вызову;
→ подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, дата подписи;
→ регистрационный номер повестки;
→ разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Также, согласно новым правилам, повестки смогут выдать не только служащие ТЦК, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий.
К тому же повестки теперь могут выдавать круглосуточно, а также расширился список мест, где это можно делать.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.
- Для обновления данных работает приложение Минобороны "Резерв+". При этом сейчас функция авторизации в приложении может работать не у всех одновременно из-за того, что она защищена от DDOS-атак, заявляют в военном ведомстве.
- Президент Зеленский подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение военного учета.
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