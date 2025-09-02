Мужчина, подозреваемый в убийстве Парубия, сотрудничает со следствием

Андрей Небытов (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

Житель Львова, которого подозревают в убийстве депутата Верховной Рады Андрея Парубия, сотрудничает со следствием. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

"Он, если можно так сказать, сотрудничает со следствием. Он полностью рассказывает о планировании, подготовке и совершении этого убийства, а также о своих намерениях выехать за границу после совершения убийства", – сказал Небытов.

Он добавил, что тот большой объем информации, проведенных процессуальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и те материалы, которые правоохранителям удалось собрать, свидетельствуют о том, что подозреваемый говорит правду.

"Но, подчеркиваю, правоохранительные органы, Национальная полиция, прежде всего, проверяет каждый изложенный факт для того, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, которую он предоставил следователям", – уточнил чиновник.