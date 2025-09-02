Чоловік, підозрюваний у вбивстві Парубія, співпрацює зі слідством

Андрій Нєбитов (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

Мешканець Львова, якого підозрюють у вбивстві депутата Верховної Ради Андрія Парубія, співпрацює зі слідством. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"Він, якщо можна так сказати, співпрацює зі слідством. Він повністю розповідає про планування, підготовку та вчинення цього вбивства, а також про свої наміри виїхати за кордон після вчинення вбивства", – сказав Нєбитов.

Він додав, що той великий обсяг інформації, проведених процесуальних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів і ті матеріали, які правоохоронцям вдалося зібрати, свідчать про те, що підозрюваний говорить правду.

"Але, підкреслюю, правоохоронні органи, Національна поліція, перш за все, перевіряє кожен викладений факт для того, щоб підтвердити або спростувати інформацію, яку він надав слідчим", – уточнив посадовець.