Чоловік, підозрюваний у вбивстві Парубія, співпрацює зі слідством
Мешканець Львова, якого підозрюють у вбивстві депутата Верховної Ради Андрія Парубія, співпрацює зі слідством. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.
"Він, якщо можна так сказати, співпрацює зі слідством. Він повністю розповідає про планування, підготовку та вчинення цього вбивства, а також про свої наміри виїхати за кордон після вчинення вбивства", – сказав Нєбитов.
Він додав, що той великий обсяг інформації, проведених процесуальних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів і ті матеріали, які правоохоронцям вдалося зібрати, свідчать про те, що підозрюваний говорить правду.
"Але, підкреслюю, правоохоронні органи, Національна поліція, перш за все, перевіряє кожен викладений факт для того, щоб підтвердити або спростувати інформацію, яку він надав слідчим", – уточнив посадовець.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета, випустивши близько восьми куль.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
- Того самого дня затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю.
- 2 вересня суд у Львові заарештував підозрюваного без права на заставу, водночас правоохоронці перекваліфікували провадження.
